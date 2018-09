Alberto Stegeman krijgt ’zijn’ zondagavond terug

De eerste aflevering van het zestiende seizoen, waarin de onderzoeksjournalist liet zien hoe hij vermomd een nepbom plaatste op de legerplaats in Oldebroek, trok vrijdagavond slechts 316.000 kijkers. Het programma was daarmee hekkensluiter in de lijst van 25 best bekeken programma’s op de vrijdagavond.

Op de website van SBS6 staat dat de seizoensopener zondagavond opnieuw is te zien. „Mooi nieuws! We gaan terug naar mijn favoriete avond, zondag om half 10!”, twittert Alberto. SBS6 herhaalt zondag eerst de aflevering over Defensie en programmeert daarna de nieuwe afleveringen wekelijks op zondagavond.