Alle evenementen met meer dan 100 personen afgelast

Ook werkbijeenkomsten in of van bedrijven met dit soort grote aantallen, kunnen niet doorgaan.

Het kabinet wil de grootte van bijeenkomsten beperken in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Premier Mark Rutte benadrukt dat bepaalde sociale activiteiten, zoals uit eten gaan in restaurants, wel door kunnen gaan. Dat risico moeten mensen volgens hem zelf inschatten. Ouderen en kwetsbare mensen wordt voorlopig wel geadviseerd om dit soort uitjes over te slaan.

Holland Zingt Hazes

Ondanks eerdere berichten betekent dit dus ook dat de laatste twee concerten van Holland zingt Hazes, op vrijdag en zaterdag, zijn geannuleerd. Er wordt nog onderzocht of de shows kunnen worden verplaatst. Naar verwachting horen fans binnen een week of dat gaat lukken. Kaartjes blijven geldig voor de eventuele nieuwe datum of kunnen worden geretourneerd.

De producent liet eerder weten dat er een livestream zou zijn voor bezoekers die niet naar de Ziggo Dome in Amsterdam konden of wilden komen. Nu de shows niet doorgaan, gaat dit logischerwijs niet door.