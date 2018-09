Koningin Elizabeth opent Schotse Spelen

Het evenement vindt plaats in Braemer, dat in de buurt ligt van het Schotse landgoed Balmoral, waar de koningin deze zomer op vakantie was. Tijdens het evenement worden er wedstrijden gehouden voor dans, doedelzak spelen en atletiek. De koningin werd vergezeld door haar kinderen, prins Charles en prinses Anne.

Dit jaar had Elizabeth tijdens de bijeenkomst nog een extra taak. De vorstin opende het Highland Games centre, een museum rond de Highland Games. Het centrum is vernoemd naar prins Charles, die in Schotland bekendstaat als de hertog van Rothesay. De organisatie hoopt met het nieuwe gebouw meer bezoekers aan te trekken.