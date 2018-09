Blunderende Britney doet fans lachen en huilen

Tijdens een optreden in Blackpool, ironisch genoeg recht tegenover de iconische Blackpool Tower, begroette de zangeres haar publiek met: „Hoe is het met jullie, Birmingham?”. Ze herstelde zich direct: „Ik bedoel Blackpool.” Een paar weken eerder moest de hardwerkende zangeres - de afgelopen drie maanden trad ze bijna onafgebroken op in drie continenten - al aan een achtergronddanser vragen waar ze ook alweer waren, voor ze het publiek kon verwelkomen met: ’What’s up, Brighton Pride?’.

Ondanks haar vlotte correctie, was het kwaad al geschied: op social media gingen mensen los op haar vergissing. Sommigen vonden het ’ontzettend grappig’. Maar niet iedereen kan het waarderen; een fan vindt dat Britney ’zichzelf compleet voor schut zette’ met haar vergissing. Sowieso was ze niet tevreden over het optreden van de zangeres, die tourt met haar succesvolle Las Vegas-show Pieces of Me. De fan wil haar geld terug, omdat de zangeres moe was. Een ander denkt dat ze mogelijk dronken was en bood haar op Twitter een recept aan tegen een kater.

Anderen waren juist laaiend enthousiast over het optreden van La Spears. Maar ook deze tevreden fans constateerden dat Britney ’aan een welverdiende vakantie toe is’. Die rust kan ze nu ook even pakken: het optreden in Blackpool is voorlopig haar laatste van haar Europese tour. Pas op 21 oktober treedt ze weer op in Amerika.