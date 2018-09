Lee Towers scoort met grap Han ten Broeke

Omdat de ongelijkwaardige relatie uit 2013 tussen de VVD’ er en een jongere vrouw die destijds fractiemedewerkster was, in de publiciteit kwam, stapte Ten Broeke donderdag op. De betrokken vrouw werkt inmiddels bij EenVandaag. Verslaggever Joost Vullings vertelt zaterdagavond in Laat op Eén dat hij ’de publiciteitsstorm’ erg vervelend vindt voor zijn collega. „Dit was niet in de publiciteit gekomen als VVD’ers gewoon hun mond hadden gehouden.”

Lee Towers, vanwege zijn deelname aan Beste Zangers ook te gast in het programma, reageert op het verhaal: „Jongens, het blijft een speeltuin. En daar wordt gewipt.” Niet alleen in de zaal barsten mensen in lachen uit, ook op sociale media wordt zijn grap gewaardeerd. „Absoluut geniaal.”