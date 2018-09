's Werelds bekendste influencer Chiara Ferragni stapt in het huwelijksbootje

Chiara en Fedez stapten op Sicilië in het huwelijksbootje. De bruiloft was tot in de puntjes verzorgd. Het stel vervoerde alle gasten in een eigen vliegtuig naar Italië. Zowel de bruid als een bruidegom had een mascotte van de ander bij zich. Op vrijdagavond was er een diner, waarbij honderdens fans door middel van dranghekken tegengehouden moesten worden.

Op zaterdag was de bruiloft zelf. De bruid droeg in totaal drie jurken die speciaal voor haar ontworpen waren door de ontwerpers van Dior en Gucci. De gasten konden genieten van vuurwerk en allerlei kermisattracties. Alles was versierd met hun eigen logo, Ferragnez, dat speciaal voor de gelegenheid was ontworpen.

De blog van Chiara is inmiddels uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf, waar tientallen mensen in dienst zijn. Ze heeft onder andere een eigen kleding- en schoenenlijn. Op Instagram heeft ze 14,4 miljoen volgers.