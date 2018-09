Floyd Mayweather strooit met geld in stripclub

Mayweather kwam met een rugzak, waarin al het geld zat, aan bij de stripclub. Hij was niet alleen gul voor de strippers; de schoonmakers vonden zelfs de volgende ochtend nog verschillende biljetten. Volgens TMZ zat het geld overal; van ventilatieopeningen in het plafond tot in verschillende meubels.

Aan het begin van de avond was Mayweather ook al in een royale bui. Samen met vrienden at hij bij een steakhouse, waar hij een fles cognas voor vijduizend dollar kocht. Zelf drinkt hij niet , maar voor zijn vrienden wilde hij alleen het beste.

De bokser kan het geld overigens prima missen; hij is de best betaalde entertainer van het afgelopen jaar, zo blijkt uit de Forbes-lijst. Hij verdiende van juni 2017 tot juni 2018 285 miljoen dollar.