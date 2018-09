Robbie Williams moest overgeven na kritiek

Volgens Robbie gebeurde dat nadat hij zich opstelde als ’Mr Nasty’. „Ik probeerde om gemeen te zijn als jurylid. Ik zei iets waarvan ik dacht dat het grappig was, maar in plaats daarvan zei iedereen: ’Oooohhh’.”

Hij werd daar vervolgens op aangesproken door zijn vrouw Ayda, die ook in het programma te zien is, en zijn visagiste. Ayda: „Ik zei tegen hem, ’Robert Peter Williams. Waar kwam dat vandaan? Zo ben jij niet!’” Toen de visagiste ook nog vroeg waarom hij dat gezegd had, rende hij naar een wc toe om over te geven. Wat de zanger precies zei tegen de kandidaat, is niet duidelijk.

Ayda laat verder aan de Daily Mail weten dat Robbie veel minder zelfverzekerd is dan dat mensen denken. „Robbie komt over als iemand die arrogant en eigenwijs is, maar van binnen is hij heel zacht.”