Dua Lipa geniet van boottocht in Leiden

De Britse zangeres heeft familie in Leiden wonen en is daardoor geregeld in de stad te vinden. Op Instagram plaatste Dua Lipa een filmpje en een foto van de boottocht. Daarop is te zien dat de groep voor de nodige hapjes, drankjes én goeie muziek gezorgd hadden. „Dag weg, dag vrij”, schrijft ze erbij.

Volgens de agenda van Dua Lipa zou ze nog enige dagen in ons land kunnen blijven. Voor komende zondag staat pas weer een optreden gepland in Duitsland.