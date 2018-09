Michael van der Plas ruziet met agente na snelheidsovertreding

Dat is te zien in de eerste vlog van Michael en zijn vriendin Naomi, De Van Der Plasjes Draaien Door. Michael reed in zijn Mercedes 95 kilometer per uur, waar hij slechts 50 mocht. Na een correctie, kwam de agente uit op een overtreding van 41 kilometer per uur.

Als de agente vraagt of Michael even in de auto wil wachten, blaft hij haar toe: „Ik bepaal zelf wel waar ik sta.” Vervolgens probeert ze hem uit te leggen dat hij mogelijk een groter probleem heeft dan dat hij zelf denkt. Het blijkt namelijk dat de realityster in het verleden vaker staande is gehouden door de politie nadat hij te hard had gereden. De agente vertelt hem dat er misschien een proces-verbaal op hem wacht, maar hakkelt in haar verhaal, waarop Michael losgaat. „Denk of weet je dat zeker? Wat is nou het verhaal? Je hebt strepen, maar je weet het geen eens zeker.” Michael laat het daar niet bij: „Ik bedoel, je gaat toch naar zo’n Politieacademie, dan leer je daar toch eigenlijk de wet, maar zij wist zelf de wet ook niet. Ik wist het zelfs nog beter dan haar.”

Michael zelf lijkt de ernst van zijn overtreding nog niet zo in te zien. „Ah joh, ik doe wel bezwaar aantekenen”, laat hij de agente weten. „Dat ding klopt niet. (...) Heb je dat ding bij de Action gekocht?”

Of Michael zijn rijbewijs kwijtraakt, is nog onduidelijk. Zelf heeft hij er alle vertrouwen in. „Volgens mij is vijftig te hard invordering van je rijbewijs, dus ik had dit keer geluk.”