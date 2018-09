Beckhams hebben goed gesprek met kinderen: 'Papa gaat niet vreemd'

Geruchten over scheurtjes in hun huwelijk gaan al de hele zomer. Zo brak het stel met hun gezamenlijke manager, voorspelde een journalist dat de Beckhams binnenkort ’trending’ zouden zijn op Twitter en moest Elton John zelfs als bliksemafleider dienen.

Volgens een vriend van de Beckhams is het stel altijd heel open naar hun kinderen toe, zo meldt The Sun. „Beschuldigingen over de staat van hun huwelijk en belachelijke beweringen over David zijn enorm pijnlijk en zorgen voor veel stress bij de kinderen. Ze hebben met de kinderen gezeten en deze pijnlijke roddels naar het rijk der fabelen verwezen.”

De bron vervolgt: „David en Victoria zijn erg transparant richting de kinderen om ervoor te zorgen dat ze dingen van hen horen en niet van het schoolplein. Na de laatste tijd hebben ze besloten om eerlijk te zijn en hen te vertellen dat papa mama niet bedriegt.”