Charly Luske over relatieproblemen: ’Is een privékwestie’

„Het is iets dat we intern moeten oplossen. Daar doen we ons best voor. Nog steeds”, zegt de zanger. Luske noemt het „jammer” dat het nieuws over zijn vreemdgaan op straat ligt. „Het is iets wat de buitenwereld niet aangaat. Het is een privékwestie”, zegt hij daarover.

Luske is van mening dat meer bekende Nederlanders moeten vrezen voor hun privéleven vanwege de juicechannels. De zanger zegt naar eigen zeggen te weten van „honderden collega’s” dat ze wel eens zijn vreemdgegaan. „Van hen ligt het niet op straat, maar met die juicekanalen nu waarschijnlijk binnenkort wel.”

Spijt

De zanger liet in een eerdere verklaring al weten dat hij „spijt” heeft dat hij zijn relatie met Jess „verpest” heeft. „Ik werk al langere tijd aan mijn issues, maar helaas ben ik er nog niet...”, schreef hij op Instagram.

Roddelpraat maakte eind maart bekend dat Luske en Jess relatieproblemen zouden hebben, nadat de zanger seksueel getinte berichtjes naar een andere vrouw zou hebben gestuurd. De actrice bevestigde daarna zonder in detail te treden dat zij en haar man op dit moment in een „zoektocht” in hun relatie zitten. Volgens Jess laat Luske al langer „problematisch gedrag” zien.