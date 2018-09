Natasja Froger vervangt Kasper van Kooten bij Groeten uit 19xx

In het programma, dat oorspronkelijk uit België komt, keren bekende Nederlanders met hun gezin terug naar het jaar dat de hoofdgast 12 jaar oud was. Ze wonen een week in een huis dat precies is ingericht zoals het in die tijd was. Ook qua kleding en kapsels gaat het gezin terug in de tijd. In het eerste seizoen deed onder anderen Natasja Froger met haar man René en hun kinderen mee.

Presentator Kasper van Kooten verkleedde zich ook in de stijl van zijn gasten. Het is niet bekend of Natasja Froger dat voorbeeld gaat volgen.