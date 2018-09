Camila Cabello behaalt record op Spotify

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Cabello in de prijzen valt. De zangeres pakte op 21 augustus twee grote prijzen bij de uitreiking van de MTV VMA in New York. Camila werd verkozen tot artiest van het jaar en met haar wereldhit Havana won ze in de categorie video van het jaar.

Op 13 juni dit jaar stond de Cubaans-Amerikaanse zangeres in Amsterdam op het podium van AFAS Live. Cabello begon in 2016 met haar solocarrière nadat ze vier jaar deel had uitgemaakt van de meidenband Fifth Harmony.