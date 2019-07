Van Duin opnieuw backstage bij concert Rieu

Ⓒ ANP

André van Duin gaat opnieuw bioscoopbezoekers op het witte doek trakteren op een kijkje backstage bij het jaarlijkse concert van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Het optreden van de violist en zijn Johann Strauss Orkest is 27 en 28 juli onder de noemer Shall We Dance? te zien in 110 bioscopen door het hele land.