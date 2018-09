Childisch Gambino spot met Kanye

In de clip voor Feels Like Summer loopt een geanimeerde Childish Gambino door een woonwijk. Daar speelt hiphoptrio Migos een potje basketbal, komt Janelle Monae op een skateboard voorbij en dansen Dr. Dre, P. Diddy, Snoop Dogg en Jay Z in een tuin.

Voor één van de huizen speelt Nicki Minaj met blokken. Net als zij daar een huisje van heeft gebouwd, trekt Travis Scott het onderste blok weg waardoor het bouwwerk in elkaar stort. Dat is een verwijzing naar de recente ruzie tussen de twee, nadat Travis de nummer 1-positie in de hitlijst voor de neus van Nicki wegkaapte. Zij beschuldigde hem ervan dat hij de boel saboteerde, door zijn beroemde vriendin Kylie Jenner en zelfs hun baby Stormi in te zetten om platen te verkopen.

Later in de clip komt Kanye West tevoorschijn met een Make America Great Again-pet op. Hij barst in huilen uit, waarop Michelle Obama hem komt troosten. Kanye baarde vorig jaar opzien in de rapwereld door zijn steun uit te spreken voor Donald Trump.