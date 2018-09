Dwayne Johnson waarschuwt fans voor nepaccounts

Blijkbaar proberen de mensen achter de nep-accounts fans van de acteur geld afhandig te maken. „Er zijn hoop accounts onder mijn naam die jullie om geld vragen en een snelle winst of een auto beloven. Er zijn ontzettend veel mensen die daarop in zijn gegaan en geld hebben overgemaakt. Doe het niet. Ik zou jullie nooit om geld vragen”, waarschuwt Dwayne in een Instagram video, waarin hij de oplichters voor hopen stront uitmaakt.

Hij vroeg zijn fans op te letten als ze dergelijke accounts tegenkomen: „Wees op je hoede, stel je slim op, onderzoek het en geef het aan.”