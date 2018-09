Nederland ontwaakt met andere ochtendshows

Voor Sander Hoogendoorn is de eigen ochtendshow op 3FM een beetje als ’het WK van de radio waar ik aan mee mag doen’jubelde Sander in juli, toen bekend werd dat de 3FM-luisteraars met hem zouden gaan ontwaken.

3FM moest op zoek naar een nieuwe dj voor de ochtenduren nadat ook Domien Verschuuren opstapte. Met het vertrek van Domien, die vanaf oktober een middagprogramma krijgt op Qmusic, verloor 3FM weer een bekende dj. Domiens voorganger Giel Beelen, die ruim twaalf jaar lang de ochtendshow maakte, is sinds oktober in de ochtenduren te horen op Veronica.

Mattie en Marieke tellen al wekenlang af naar 3 september. „Wat is er nu leuker dan samen elke dag Nederland wakker maken?!”, vroeg het duo zich al in juni af. Voor Mattie is de ochtendshow niets nieuws. Hij was jarenlang te horen met Wietze de Jager, met wie hij vanaf mei 2011 Mattie & Wietze maakte.

Dat radiohuwelijk spatte vorig jaar mei uiteen toen Wietze besloot Qmusic te verlaten, maar Mattie toch bleef. Hij werd gekoppeld aan Igmar Felicia en nieuwslezer/sidekick Fien Vermeulen, maar de klik ontbrak. In Marieke vond hij een nieuwe radiopartner, met wie hij het zo goed kan vinden dat er nu al geruchten over een liefdesrelatie opduiken.

Gerard Ekdom

Ook Gerard Ekdom was jarenlang te horen op 3FM. Hij verliet de zender in 2015 om op NPO Radio 2 de ochtendshow te presenteren. Ook daar is Ekdom inmiddels weg. Hij zou maandag beginnen aan zijn nieuwe ochtendshow op Radio 10, maar besloot stiekem al een week eerder af te trappen. „Meer dan twee maanden vrij is niks voor mij”, zei hij tegen BuzzE. „Ik begon het echt te missen.” Zijn plek bij NPO Radio 2 werd opgevuld door het nieuwe duo Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte, die een voorsprong namen en in juli al aan hun show Jan-Willem start op begonnen.

Maar niet alleen de ochtend verandert. Vanwege de vele verschuivingen in de ether zien ook de middagen en avonden er anders uit. Zo begint Lex Gaarthuis maandag aan zijn latenightshow op Radio 10. Gaarthuis moest plaatsmaken voor Ekdom. Barry Paf maakt zijn ’officiële comeback op landelijke radio’ op 100%NL. Paf viel al geregeld in op de zender, maar krijgt vanaf maandag een eigen middagshow. „Eindelijk terug naar mijn grote liefde; de radio!”, jubelde Paf eind juli.

Nog geen naam

Ook Bert Haandrikman gaat maandag aan de slag voor een nieuwe werkgever. Hij maakt een lunchprogramma voor Omroep MAX op NPO Radio 5. Hoe het programma heet, is nog een groot vraagteken. Haandrikman schakelde de hulp van luisteraars in om op een goede titel te komen. Welke naam gewonnen heeft, wordt pas maandagmiddag om 12.00 uur, bij de start van de show, onthuld.

Haandrikman neemt vier dagen per week de radio-uren over van Tineke de Nooij. Zij maakte deze zomer bekend een stapje terug te willen doen, zodat ze wat meer vrije tijd heeft. Op vrijdag en zaterdag kruipt ze zelf weer achter de microfoon voor haar TinekeShow.

Evers Staat Op

Schrale troost voor de luisteraars die de weg in radioland kwijt zijn: er is ook een ochtendshow die niet veranderd, nóg niet. Edwin Evers is maandag gewoon weer te horen op 538 met zijn Evers Staat Op. Nog een paar maanden, eind maart maakte Edwin bekend na 21 jaar te gaan stoppen met zijn succesvolle ochtendprogramma. „Ik ben heel erg toe aan een ander leven. Een leven waarin ik tijd heb en lucht krijg om andere dingen te doen.” Eind december geeft hij het stokje door aan Frank Dane, die Evers al geregeld vervangt.