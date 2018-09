Hollywoodsterren komen op voor Cosby-acteur

Geoffrey speelde in de jaren ’80 schoonzoon Elvin in de hitserie. Alhoewel hij in de jaren daarna geregeld kleine gastrolletjes had in televisieseries, bleef het grote werk uit voor de inmiddels 57-jarige. Hij ging daardoor werken buiten de entertainmentindustrie, en werd afgelopen week door een klant gefotografeerd in de supermarkt waar hij een baan heeft. De foto kwam online te staan, waar veel mensen honend reageerden.

Veel sterren lieten weten dat ook zij verschillende bijbaantjes hebben gehad. Brooklyn Nine-Nine-acteur en oud-footballspeler Terry Crews twitterde: „Ik was vloerveger ná de NFL. Als het nodig zou zijn, deed ik het weer. Een eerlijke baan is niets om je voor te schamen.” Actrice Pamela Adlon schreef: „Ik werkte al jaren als acteur, maar banen komen en gaan. Dus had ik een baan in een bloemenwinkel, en ik deelde flyers uit. Werken maakt je trots en geeft je een doel. Als acteur houdt je herkenbaarheid nooit op, maar het geld zeker wel.”

Justine Bateman, die zelf in de jaren ’80 bekend werd door haar rol als Mallory in Family Ties, reageerde boos op een nieuwsbericht over Geoffrey. „Dus 26 jaar na een tv-klus, ziet deze man er anders uit (shock) en verdient hij eerlijk zijn geld. De mensen die zulke foto’s nemen en hierover oordelen zijn tuig.” Judd Apatow liet weten dat Geoffrey nog wel degelijk ook als acteur werkt, bijvoorbeeld in HBO-serie Divorce. „Geoffrey Owen is een fantastische, hilarische acteur. Grappiger en sterker wordt het niet.”