Prinses Laurentien spreekt zich uit over Howick en Lily

De Raad van State besloot vorige maand dat de asielaanvraag van de moeder en de kinderen terecht is afgewezen. Lily (nu 12) en Howick (13) kwamen in mei 2008 met hun moeder naar Nederland en groeiden hier op. Ze spreken geen Armeens. Ze hebben echter volgens de overheid geen recht op een verblijfsvergunning omdat Armenië een veilig land zou zijn.

Hun moeder, die psychische problemen heeft, werd een jaar geleden al uitgezet. De kinderen belanden in Armenië vermoedelijk in een tehuis, is het verhaal dat activisten van onder meer Defence for Children de media inhelpen. Door dat verhaal is veel maatschappelijke onrust ontstaan. Ook prinses Laurentien, die eigenlijk geen oordeel wil en kan hebben over de situatie, stelde in de uitzending van Jeroen van Inkel: „Maar laten we vooral herinneren dat het jonge kinderen zijn die stabiliteit nodig hebben.”

Die stabiliteit staat niet ter discussie, stelt de overheid. „Als moeder ze op het vliegveld op komt halen, gaan ze gewoon met haar mee naar huis”, zei een woordvoerder van staatssecretaris Harbers meteen na het vonnis. De landsadvocaat tijdens de zitting: „Ze belt dagelijks meermaals met haar kinderen, en bemoeit zich ook vanuit Jerevan nadrukkelijk met de opvoeding.” In haar sociale omgeving in Nederland werd ze bovendien een voorbeeldige moeder genoemd.

Oplossing

Dj Jeroen van Inkel haalde een column van Youp van ’t Hek aan die vond dat er toch minimaal één parlementariër moet zijn die een oplossing kan bedenken voor de kinderen. „Deze kinderen zijn onschuldig”, beaamde Laurentien. „Ik ben het ermee eens dat we een oplossing moeten zoeken.”

De oplosing is er al, volgens de Dienst Terugkeer en Vertrek: hun moeder kan volgens hen prima voor de kinderen zorgen. Staatssecretaris Mark Harbers wil dan ook geen uitzondering maken voor de in Nederland gewortelde kinderen. De IND wil geen toelichting geven op het besluit. Premier Rutte herhaalde wat staatssecretaris Harbers vorige week al zei, en wat in de laatste rechtszaak bij de Raad van State van de twee kinderen uitgebreid is besproken. De rechters oordeelden vorige week dan ook dat zij mogen worden uitgezet naar Armenië.