Jane Fonda blij dat ze single is

Ook in haar persoonlijke leven laat Jane Fonda zich niet door haar leeftijd beperken in haar liefdesleven. Acht jaar was ze samen met haar vierde echtgenoot, muziekproducent Richard Perry, tot ze hem vorig jaar verliet en sindsdien ’leef ik alleen en ben ik zeer gelukkig’. „Je kunt gerust drie boeken in een week lezen, je kunt mediteren waneer je wilt en bent niemand verantwoording schuldig. Het single-zijn wordt erg onderschat; het heeft zeer veel voordelen.”

Toch gaat haar personage Vivian in Book Club op leeftijd nog haar grote liefde achterna, nadat ze het boek Fifty Shades of Grey koos als boek voor hun vierkoppige leesclub. Reden - of: ’Een goed excuus’- voor Fonda om het boek zelf ook eens te lezen. „Ik ben blij dat het geschreven is. Ik ben er vast van overtuigd dat iets heeft wakker gemaakt bij veel vrouwen in het land.”

Klaar mee

In de verfilming van dat boek speelt Dakota Johnson de hoofdrol, de dochter van Don Johnson. Hij is Fonda’s tegenspeler in Book Club. „Hij heeft de film Fifty Shades of Grey nooit gezien. Ik denk niet dat hij ooit een van die films kijken wil. Als moeder kan ik dat zeer goed begrijpen: je kinderen blijven je baby’s, die wil je niet in zo’n volwassen rol zien. En Dakota was in die film werkelijk zéér volwassen.”

Wat haarzelf betreft: in een interview bij de première van de film in LA liet ze weten ’de boel daaronder gesloten te hebben’. In Bild voegt ze daaraan toe: „En ook met huwelijken ben ik klaar. Ik heb het een paar keer geprobeerd en het is niet goed gelukt.” Eerder was Fonda getrouwd met Roger Vadim (van 1965 tot 1973), Tom Hayden (van 1973 tot 1990) en Ted Turner (van 1991tot 2001).