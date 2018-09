Elton John zag met zoontje zíjn club winnen

De club waarvan de zanger erevoorzitter is, speelde in Vicarage Road Stadium tegen Tottenham Hotspur in de Britse Premier League en won die uiteindelijk met 2-1. De zanger en zijn 7-jarige zoon stonden juichend op en stootten met hun vuisten in de lucht bij het winnende doelpunt, zo is te zien op een foto van Daily Mail.

Al heeft hij ooit eens gezegd voetbalwedstrijden te mijden, omdat hij niet van menigtes houdt, gaat de liefde voor zijn zoon - die bij de jeugd van de Britse voetbalclub speelt - dit keer voor. Het is immers zeldzaam dat Elton John tijd heeft voor zijn zoons Zachary en Elijah, die hij heeft met zijn partner David Furnish en dat is ook precies de reden dat de zanger begin dit jaar verkondigde na zijn huidige wereldtour te stoppen met optreden.

Wel blijft hij muziek maken, maar daarnaast wil hij vooral van zijn zoons genieten. „Dit is een belangrijke tijd in hun leven en ik wil ze niet meer missen.”