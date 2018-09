Dakota Johnson ongemakkelijk door hand op haar borst

Voor het oog van alle fotografen legde regisseur Luca Guadagnino zijn hand net iets te dicht bij haar borst, zo leek het. Volgens Daily Mail kan de situatie erger lijken dan het was, door de hoek van de camera.

Legt hij zijn hand op haar borst, of beschermt hij haar decolleté tegen ongewenste blikken? Volgens DailyMail kan de hoek van de camera een vertekend beeld geven Ⓒ Hollandse Hoogte

De 28-jarige actrice leek er in elk geval wat ongemakkelijk onder en trok een moeilijk gezicht toen ze naar zijn hand keek. Volgens The Sun zouden toeschouwers gezegd hebben dat de filmmaker de bedoeling had haar decolleté af te schermen.

Het lijkt erop dat Luca Guadagnino de jurk van Dakota Johnson iets omhoog wil trekken, zodat haar decolleté wat meer bedekt is Ⓒ Hollandse Hoogte

De actrice liet onlangs weten dat de opnames voor Suspiria haar fysiek zwaar vielen, zwaarder dan de voorbereidingen op haar films rond het erotische Fifty Shades. In de film, die tijdens de première op het filmfestival in Venetië minutenlang applaus kreeg, speelt ze een jonge vrouw die kan dansen als een bezetene. Het is een remake van de film uit 1970. Waar zij vooraaf aan de première met medespeler Tilda Swinton op de rode loper had moeten stralen, trok een minder bekende andere Italiaanse regisseur de aandacht met een nogal opmerkelijk t-shirt.

Onlangs werd ook de borst van zangeres Ariana Grande ongevraagd betast; nog wel voor het oog van talloze camera’s tijdens de begrafenisdienst van de Queen of Soul Aretha Franklin.