Catherine meer invloed op koopgedrag dan Meghan

Hoewel er in het Verenigd Koninkrijk veel aandacht is voor Meghan, die in mei met prins Harry trouwde, is het Catherine die de meeste invloed heeft op het koopgedrag van de Britten. Dat zocht eBay uit voor het jaarlijkse UK Retail Report.

De positiekleding die Catherine droeg tijdens haar zwangerschap van prins Louis maakte van prins William’s vrouw de meest gezochte Britse royal op eBay. In november werd via de veilingsite meer dan drie keer zo vaak gezocht naar op maat gemaakte zwangerschapsjassen. In april zochten de Britten massaal naar kleding van ontwerpster Jenny Packham, nadat de pas bevallen Catherine in een van haar creaties op de trappen van de Lindo Wing was verschenen met haar derde kind in haar armen.

Catherine droeg een rood jurkje met witte kraag terwijl ze haar baby prins Louis aan het publiek liet zien Ⓒ Hollandse Hoogte

Meghan

Meghan hijgt in Catherines nek. Tijdens haar bruiloft met prins Harry op 19 mei werd massaal gezocht naar kleding van Givenchy. Meghan liep in een jurk van het Franse modehuis, waar de Britse ontwerpster Clare Waight Keller aan het hoofd staat, naar het altaar. Terwijl Harry en Meghan het jawoord uitwisselden, werd 55 keer per uur via eBay naar kleding van Givenchy gezocht. Ook Meghans tweede trouwjurk, een halterjurk van Stella McCartney, zorgde voor meer zoekacties op de veilingsite.

Meghan in haar befaamde trouwjurk van Givenchy Ⓒ Hollandse Hoogte

Vorig jaar bleek uit het UK Retail Report dat prinses Charlotte de meeste invloed had op de winkelende Britten. De driejarige dochter van prins William en Catherine eindigde dit jaar op de derde plek. Er werd vooral gezocht naar de bloemenkrans die ze tijdens het huwelijk van Harry en Meghan droeg.