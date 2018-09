Maan en Buddy Vedder in jury Junior Songfestival

De vier acts die in de voorrondes het best werden bevonden strijden in de finale om de felbegeerde zege. De winnaar mag Nederland vertegenwoordigen tijdens de internationale finale in Minsk.

De vier finalisten zijn de meidengroep Remix, het duo Max & Anne en solisten Kiya en Anna. Behalve de vakjury mogen dit jaar ook kijkers thuis hun stem uitbrengen op de favoriet.

De wedstrijd wordt uitgezonden op Zapp.