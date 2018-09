Monique woest na kritiek op speen André jr: ’Opzouten met je gezeik!’

„Zie hier onze heerlijke zoon samen met zijn vriendje, beide nog géén 2 jaar, MET speen!”, schrijft ze bij een schattige foto van André en het andere jongetje. Ze plaatst de foto met een duidelijke missie: „Ik ben het “ongevraagde advies” en de negatieve opmerkingen over onze zoon en zijn speen echt helemaal zat! Het is ONS kind, WIJ bepalen wat wij wel en niet toelaten, want WIJ zijn zijn ouders! Al heeft hij op zijn 4e nog een speen dan bepalen WIJ dat!”

De tirade van Monique gaat verder met de consequenties voor degenen die het nog wagen commentaar te leveren. „Wie er vanaf nu nog 1x over begint, blokkeer ik van mijn instagram, want ik wil graag gewoon foto’s van ons kind kunnen posten zonder dat daar hele discussies onder ontstaan! Ik zou het jammer vinden wanneer ik mijn reacties ook uit zou moeten zetten, want alle gezellige lieve volgers zijn daar dan ook de dupe van! Dus voor eens en voor altijd: OPZOUTEN MET JE GEZEIK EN RICHT JE OP JE EIGEN “PERFECTE” LEVENTJE!”