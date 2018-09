Inbrekers Bella Thorne nemen buit mee in designerhandtas

De criminelen probeerden het gewoon nog een keer bij haar villa in Californië. Ze gooiden het voorraam kapot en traden het huis binnen, luttele minuten nadat de actrice en zangeres het huis had verlaten. Ze verzamelden kostbaarheden en namen die mee in één van Bella’s eigen designerhandtassen. Er paste voor 150.000 dollar aan waardevolle spullen in.

De dieven staan wel op camera en de politie ondezoekt de zaak, meldt TMZ. Niet al te gemakkelijk, want de inbrekers hebben hun gezichten bedekt met bandana’s.

Nog maar een paar dagen geleden probeerde ook al iemand het huis binnen te komen door het raam kapot te maken. Toen Bella ging kijken, schrok hij echter en rende weg. Zangeres Christina Milian had in dezelfde buurt, San Fernando Valley, minder geluk: afgelopen week volgde ook bij haar een tweede inbraak, vier dagen na de eerste, waarbij voor een ton aan kostbaarheden werd gestolen.