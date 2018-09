Van Gogh vermoord in nieuwe film

-

Vanavond beleeft At eternity’s gate z’n wereldpremière tijdens het 75e filmfestival van Venetië. De Amerikaanse acteur Willem Dafoe geeft daarbij gestalte aan de beroemde kunstenaar. De eveneens Amerikaanse regisseur Julian Schnabel (Basquiat, Before night fall) liet zich voor zijn film vooral inspireren door de schilderijen van Van Gogh. Hij plaatst de totstandkoming van enkele ervan in een (fictieve) context. Daarnaast toont hij de wereld deels door de ogen van de schilder zelf.

Schnabel viel voor zijn film ook terug op Vincent van Goghs brieven en op biografisch onderzoek, onder meer van de Amerikaanse schrijvers Gregory White Smith en Steven W. Naifeh. Zij publiceerden in 2011 hun boek Van Gogh: The life, waarin zij de opzienbarende theorie opwierpen dat de schilder geen zelfmoord zou hebben gepleegd, maar min of meer per ongeluk zou zijn vermoord. Tot die tijd werd algemeen aangenomen dat Van Gogh zichzelf op 27 juli 1890 in de borst verwondde met een revolver. Twee dagen later overleed hij aan inwendige bloedingen.

Moord-scneario

Deskundigen van het Van Gogh-museum wezen de bevindingen van de Amerikaanse schrijver na aanvullend onderzoek af. Toch volgen zowel de recent gemaakte animatiefilm Loving Vincent als Schnabels nieuwe film At eternity’s gate het moord-scenario. Schnabels co-scenarist Jean-Claude Carrière benadrukt in Venetië dat er geen enkel bewijs is voor Van Goghs zelfmoord. ,,Niemand is er getuige van geweest. Het wapen is nooit gevonden. Hij schilderde in een hoog tempo steeds nieuwe schilderijen. Dat hij zelfmoord zou hebben gepleegd, is enkel een deel van de donkere mythe van de getroebleerde artiest.”

De regisseur zelf laat meer ruimte voor twijfel. Schnabel: ,,Het maakt mij eigenlijk niet uit of Van Gogh zelfmoord heeft gepleegd of niet. Er ís een mogelijkheid dat hij vermoord werd en dat is goed voor de film. Wat er echt is gebeurd, zullen we nooit met zekerheid weten.”