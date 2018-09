Pianist Conway Savage (58) van Nick Cave and The Bad Seeds overleden

Savage was sinds 1990 onderdeel van The Bad Seeds. Hij maakte in totaal zeven albums met de band, met Push The Sky Away uit 2013 als meest recente. Savage was behalve pianist ook actief als achtergrondzanger van Cave. Ook maakte de Australiër enkele solo-albums.

In 2017 werd bij Savage een hersentumor ontdekt. Daardoor miste hij een groot deel van de Skeleton Tree-tournee.

„Conway was bij iedereen zeer geliefd”, staat in een statement van Cave. „Zowel bij de bandleden als bij de fans. Opvliegend, grappig, angstaanjagend, sentimenteel, hartelijk, zachtaardig, wrang, eerlijk en oprecht: hij was het allemaal.”