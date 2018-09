Sander Hoogendoorn geeft zijn mobiele nummer

„Ik beschouw mijn luisteraars als vrienden, en vrienden mogen mijn telefoonnummer hebben”, legt Hoogendoorn uit. In de uitzending kreeg hij gelijk telefoontjes van een groot aantal bellers en werd hij op WhatsApp door tientallen mensen aangesproken. „Maar het viel me als ik eerlijk moet zijn nog mee. Iedereen was ook heel aardig tegen me. Ik had eigenlijk meer gemene en hatelijke reacties verwacht.”

Ook heeft de dj nog geen vreemde intieme verzoeken gehad, meldt hij desgevraagd. Hoogendoorn hoopt dat luisteraars in de toekomst ook tips met hem gaan delen. „Ze mogen mij altijd appen als ze een mooi nieuw nummer of een leuk onderwerp hebben”, zegt hij. „Op deze manier hebben we honderden extra verslaggevers door het hele land.”

