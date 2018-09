Chris Evans stopt na 13 jaar bij BBC

Evans is al jaren grootverdiener bij de BBC. Dit jaar voerde hij voor het eerst de lijst niet meer aan en moest hij na Gary Lineker „genoegen nemen” met de tweede plaats. De dj streek vorig jaar circa 2,5 miljoen euro op en verdiende afgelopen jaar een bedrag van ruim 1,8 miljoen euro. Het verlies in salaris kwam vooral doordat Evans Top Gear niet meer mocht presenteren.

De afgelopen jaren was Evans’ Breakfast Show op Radio 2 een van de best beluisterde programma’s op de Britse radio. Hij maakt de show sinds januari 2010. In december neemt Evans afscheid.