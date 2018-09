Wesley Sneijder te gast in eerste RTL Late Night met Twan Huys

Voetballer Wesley Sneijder en oud-Apache-piloot Roy de Ruiter bijten maandag het spits af bij Huys. Later deze week staat er een „spectaculaire uitzending” op het programma, hintte Huys maandag bij het NPO Radio 2-programma Gijs 2.0.

Huys wil dat RTL Late Night meer aanhaakt bij het gesprek van de dag. Het programma heeft daarom twee nieuwe elementen. Zo gaat Lex Uiting (ex-BNNVARA) dagelijks „op geheel eigen wijze ’t land in om filmpjes te maken voor RTL Late Night met Twan Huys.” Aan tafel zal Marloes Lemson als politiek duider en verslaggever bij de talkshow aanschuiven. Ze is de tweede Nieuwsuur-collega die samen met Huys de overstap naar de commerciëlen maakt. Eerder stapte de vaste eindredacteur Marij Janssens al over.

Ook het logo heeft een nieuw jasje gekregen. Het paarse beeldmerk is voor het nieuwe tv-seizoen omgetoverd tot een vierkant oranje logo. Het liveprogramma komt niet meer uit hotel Schiller, maar vanuit De Hallen in Amsterdam. Het nieuwe decor heeft volgens Huys veel weg van een New Yorkse loft. Een knipoog naar de band van Huys met de Verenigde Staten. Hij was daar jaren correspondent.