Sportpresentator Sjoerd van Ramshorst schrijft lied voor Gerard Joling

Van Ramshorst is groot fan van André Hazes en Borsato. Het nummer Vakantie is via zanger Jeroen van der Boom bij Gerard Joling terechtgekomen. „En ik heb Giel Beelen, waar ik als redacteur heb gewerkt, ook even gepolst. Hij vond het ook wel lekker klinken. Het nummer blijft in je kop zitten.”

Hij is niet de enige sportpresentator die liedjes schrijft. Voetbalcommentator Leo Driessen schreef in de jaren negentig mee aan de monsterhit Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Met Driessen wil hij zichzelf absoluut niet vergelijken zegt Van Ramhorst tegen het AD. „Die man heeft, samen met Han Kooreneef, zoveel teksten en hits geschreven.”