Roseanne Barr verhuist naar Israël

In Israël zal Barr, die Joods is, in eerste instantie een aantal maanden gaan studeren, maar de kans is groot dat ze er voorgoed gaat wonen. „Ik heb een kans gekregen in Israël voor een paar maanden om daar te studeren met mijn favoriete leraren en dat is wat ik ga doen.”

Volgens TMZ gaat het ondertussen niet erg goed met de actrice. „Ik heb wat mentale problemen en depressies en dergelijke. Ik moet me een beetje rustig houden, anders beland ik weer in het slechte en dat wil ik niet.”