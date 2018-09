Domien Verschuuren breekt verloving

„Helemaal kut en superverwarrend”, schrijft Domien, die volgende maand aan de slag gaat bij Qmusic, op Instagram. „De afgelopen weken waren heftig en verdrietig, maar tegelijkertijd intiem en fijn. We koesteren ontelbaar veel fijne momenten en kijken terug op een heel gelukkige tijd.”

De keuze om met elkaar te stoppen hebben Domien en Caroline „samen en met respect voor elkaar” gemaakt. „Er is geen ruzie, enkel liefde voor de elf jaar die we samen hebben gehad. We zijn beiden toe aan een nieuw hoofdstuk. We hopen dat iedereen begrip heeft voor ons verdriet en ons de tijd en privacy gunt die we nodig hebben.”

Domien vroeg Caroline vorig jaar augustus ten huwelijk tijdens een vakantie in Toscane. Eerder dit jaar lieten de twee weten dat ze hun bruiloft hadden uitgesteld naar 2019. Domien en Caroline waren kort na zijn debuut in het Glazen Huis ook al even uit elkaar. Daarna hervonden ze de liefde.