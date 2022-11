Premium Het beste van De Telegraaf

’Nick Cannon vermogen per jaar kwijt aan kinderalimentatie’

Nick Cannon (42) is in rap tempo vader geworden van maar liefst elf kinderen en de twaalfde is zelfs onderweg. De kinderen van de Amerikaanse rapper hebben meerdere moeders. Volgens een juridisch expert kan het onderhoud van zijn kroost behoorlijk in de papieren lopen en zal hij ’bijna drie miljoen aan alimentatie per jaar’ moeten betalen.