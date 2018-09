Honderd paarden in de hoofdrol

In ’De Stormruiter’ krijgt de dijkgraaf een witte hengst cadeau van een zigeunervrouw, gespeeld door Ellen ten Damme. Ⓒ Anne van der Woude

Actrice Annemaaike Bakker probeert voorzichtig haar paard in toom te houden. „Ho, ho, ho”, roept ze nog eens. Een professionele ruiter grijpt in, springt op het paard en rijdt een rondje om het dier te kalmeren. In het WTC Expo in Leeuwarden zijn de paarden en de castleden druk met de laatste repetities van de enorme theaterproductie De Stormruiter.