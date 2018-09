Kroonprins Frederik geopereerd aan hernia

Frederik, die het Rigshospitalet maandagochtend weer mocht verlaten, moet een aantal weken revalideren. De kroonprins had al langer last van zijn rug, liet hij in mei weten toen zijn vijftigste verjaardag groots werd gevierd met onder meer een hardloopfestijn. „Ik heb de laatste tijd wat rugklachten, waardoor ik niet meer zo vaak kan hardlopen als ik zou willen.”

De Deense kroonprins had maandag nog een aantal afspraken in zijn agenda staan en zou later deze maand naar Finland reizen. Volgens de Deense omroep DR gaat die reis niet door. Wanneer Frederik weer aan de slag kan, is niet bekend.

Frederik is niet de enige Deense royal die last heeft van zijn rug. Zijn moeder, koningin Margrethe, wordt al langer geplaagd door rugpijn. Bij ontvangsten, zoals vorige week nog voor aanvang van het staatsbanket dat ze de Franse president Emmanuel Macron aanbood, pakt ze daarom vaak een stoel in plaats van lang te blijven staan.