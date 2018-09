Sydney viert Koningsdag met Guus Meeuwis

Het plan groeide eerder dit jaar nadat een Nederlander in Australië op Facebook de wens had geuit om Meeuwis een keer naar het continent te halen. De zanger staat naar eigen zeggen in „het Paradiso van Sydney.”

Het is niet de eerste keer dat de Brabantse zanger in het buitenland speelt. In 2016 trad hij al op in Parijs. En een jaar stond hij op het podium van de iconische Royal Albert Hall in Londen. Beide concerten waren uitverkocht.

Koning Willem-Alexander maakte vorige week bekend zijn verjaardag volgend jaar in Amersfoort te vieren. Met zijn gezin en familie doet hij op 27 april de Utrechtse stad aan. „Het is een eer voor de stad en de regio Amersfoort dat de koning zijn verjaardag hier samen met zijn familie wil vieren”, reageerde burgemeester Lucas Bolsius. „Deze regio, de dorpen en de stad hebben alles in huis om de koninklijke familie een geweldige dag te bieden. Ik weet zeker dat wij dit fantastisch met elkaar kunnen doen.”