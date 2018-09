Australië frist munten op met nieuw portret koningin Elizabeth

Vanaf volgend jaar gaat Australië op de munten het portret gebruiken dat sinds 2015 ook al is te zien op Britse munten, met hier en daar wat minimale wijzigingen. Het Britse ontwerp is van Jody Clark en vervangt het sinds 1998 in Australië op de munten in omloop zijnde werk van Ian Rank-Broadley.

Het is de zesde keer sinds de troonsbestijging van koningin Elizabeth in 1952 dat Australië haar beeltenis op de munten veranderd. ,,Deze beeltenis staat voor een nieuw tijdperk en getuigt van haar lange regering en leven”, aldus Cosgrove. Hij verwacht dat de afbeelding op de munten de komende jaren een vertrouwd gezicht zal worden.

De beeltenis is overigens niet significant anders dan de vorige, maar de munt krijgt een moderner aanzien aldus de directeur van de Koninklijke Australische Munt, Ross MacDiarmid. De eerste munten met de nieuwe beeltenis van de koningin worden in 2019 in circulatie gebracht. De oude munten blijven ook daarna gewoon geldig.