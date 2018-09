Lil' Kleine wil op zijn vijfendertigste met pensioen

Lil’ Kleine heeft ook al nagedacht over wat hij dan met de rest van zijn leven wil doen. „Met mijn vrouw en een kind op een mooie plek wonen. Ibiza ofzo. We vinden het daar allebei fijn, we zoeken er naar huizen nu.”

De rapper vindt geld daarom op dit moment erg belangrijk, zo vertelt hij verder. „We houden allebei van een mooi leven, maar Jaimie vindt liefde belangrijker dan geld. Dat gaat bij mij nog wel veranderen, straks, als onze toekomst verzekerd is. Ik ben er nu gewoon te veel mee bezig.” Over het incident waarbij hij geld verscheurde en dit op social media liet zien, zegt hij nu: „Daar zou ik me nu kapot voor schamen. Dat soort dingen zou ik absoluut niet meer doen. Nou ja, ik zou het in ieder geval niet meer filmen, haha.”

Lil’ Kleine vroeg zijn vriendin vorige maand ten huwelijk. De rapper kijkt er naar uit om ooit zelf vader te worden. „Ik zou een beestachtige vader zijn. Ik hou echt van kinderen. Waarschijnlijk omdat mijn vader ook altijd zo goed voor mij was. Mijn kind krijgt de leukste vader en moeder. Ik kan niet wachten om hem of haar deze wereld te laten zien.”