Jeroen Wollaars als kind vreselijk gepest: 'Ik werd bedreigd met een mes'

De presentator van Nieuwsuur laat weten dat het niet bij alleen schelden bleef. „Met een mes bedreigd worden door iemand die zegt dat hij je gaat steken. Je tas die van je fiets getrapt wordt, elke keer dat je naar school fietst. Al je schoolspullen die, alweer, op de grond liggen als je na een tussenuur in de klas komt.”

Een keer zorgde het gepest bijna voor zijn dood. Hij rende weg voor zijn pesters, het spoor over, en miste op een haar na een aanstormende trein. „Vijf of tien seconden later en dan had ik hier misschien niet gezeten.”

Het pesten heeft ervoor gezorgd dat Wollaars nu af en toe vreselijk uit zijn slof kan schieten. „Ik heb wel eens sorry moeten zeggen tegen een geluidsvrouw. Tijdens de uitzending hoorde ik mezelf terug in mijn oortje, met vertraging. Toen ik van de zender af was, ben ik gaan schreeuwen.”

Met zijn school wil hij niets meer te maken hebben. Toen er onlangs contact met hem werd opgenomen met de vraag of ze een foto met zijn handtekening mochten ophangen in de gang, reageerde hij veelzeggend. „Toen heb ik gezegd: ’Nee, dat doe ik niet, want ik wil niet in jullie kutschool hangen”, zo vertelt Jeroen aan de Volkskrant.