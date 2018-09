Bekende auteurs blikken terug op 50 jaar Mojo

MOJO, van pionieren in de polder tot concertgigant gaat over de jaren van vallen en opstaan, faillissementen, overnames, eerste festivals, blunders en successen. Het geeft een kijkje achter de schermen van het Delftse bedrijf, dat concerten organiseert van de grootste popsterren ter wereld en festivals als Lowlands, North Sea Jazz Festival, Pinkpop, Symphonica in Rosso en Cirque du Soleil.

Mojo begon in 1968 op een zolderkamer op initiatief van Berry Visser en Leon Ramakers. Inmiddels organiseert het bedrijf het zo'n tweehonderd shows per jaar, waar ruim een miljoen mensen op afkomen.