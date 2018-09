Michiel Romeyn maakt show voor Comedy Central

De twee makers hebben carte blanche gekregen, meldt Comedy Central. Yep! zal een half uurtje duren. Romeyn is onder meer bekend van Jiskefet en zijn rollen in Alles is Liefde, In voor- en tegenspoed en De Grote Zwaen. Regisseur Porcelijn werkte eerder aan onder meer Penoza en Van God los en won een Gouden Kalf voor zijn speelfilm Plan C.

Binnenkort maakt Comedy Central bekend wie naast Romeyn in Yep! te zien zal zijn.