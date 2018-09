The Kooks komen naar Nederland

The Kooks bracht vrijdag het vijfde album uit, Let’s Go Sunshine. De groep van zanger Luke Pritchard heeft volgens MOJO een speciale band met Nederland sinds hun eerste optreden op Eurosonic in 2006.

De voorverkoop gaat vrijdag van start. De Britse groep is bekend van hits als She moves in her own way en Always where I need to be.

The Kooks zou eerder dit jaar optreden op Pinkpop, maar moest toen afzeggen omdat Pritcherd ziek was.