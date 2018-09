Verkoop Queen-film start op verjaardag Freddie Mercury

De film vertelt het levensverhaal van zanger Freddie Mercury en de opkomst van zijn band Queen. Het project is medegeproduceerd door bandleden Brian May en Roger Taylor. Het verhaal focust zich op het concert voor Live Aid in 1985, toen Mercury - zo bleek achteraf - al ernstig ziek was. De zanger overleed in 1991 aan de gevolgen van aids.

In het Hard Rock Café in Amsterdam vindt op 5 september een speciaal evenement plaats om de geboortedag van Mercury te vieren, Freddie for a Day. De opbrengst van het evenement gaat naar The Mercury Phoenix Trust, een fonds dat wereldwijd tegen gevolgen en verspreiding van aids vecht.

De kaartverkoop voor Bohemian Rhapsody start op 5 september via de Nederlandse website van de film. De muzikale biopic is vanaf 1 november in de Nederlandse bioscopen te zien.