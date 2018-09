Maker De Marathon wint filmproject Rotterdam

In de winnende film Out of Office overweegt een financieel directeur (Rienus Krul) zichzelf van het leven te beroven, wanneer blijkt dat er gerommeld wordt met de cijfers binnen zijn bedrijf. Op mysterieuze wijze lijken zijn collega’s zijn uiteindelijke beslissing al te kunnen voorspellen.

De film versloeg vijfenveertig andere inzendingen bij het grootste 48 Hour Film Project van Nederland. Hoofdrolspeler Rienus Krul werd bekroond tot beste acteur van het festival.

Bekend concept

Het concept van het 48 Hour Film Project is binnen de Nederlandse filmwereld inmiddels een bekend fenomeen. Filmmakers van verschillende niveaus vormen een team en krijgen op vrijdagavond een zin, een genre, een voorwerp en een personage toegewezen. Ze hebben vervolgens exact 48 uur de tijd om met deze ingrediënten een korte film te maken.

De winnende film Out of Office zal Rotterdam vertegenwoordigen tijdens de wereldfinale van het 48 Hour Film Project. Deze vindt in maart 2019 plaats in Florida. In 2015 werd de Rotterdamse inzending These Dirty Words van regisseur Jens Rijsdijk uit meer dan vijfduizend inzendingen tot beste 48 Hour-film van de wereld gekozen.