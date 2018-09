Wouter van der Goes: collecteren KWF mooi en pittig

„Wat een ding dat collecteren”, verzucht Van der Goes die maandag in het Overijsselse Olst de deuren afloopt. „Elke voordeur is anders. De een doet met een klap de deur weer dicht, de ander is minuten weg om geld te zoeken. Het is mooi, maar soms ook pittig. Zo’n sticker met ’collectes nee’, daar snap ik nou echt niks van.”

De meeste indruk maakte een man wiens vrouw ook aan kanker lijdt. „Mijn vrouw lijdt aan die ziekte waar u voor collecteert, zei hij. Hij gaf wel. Zo’n man wil je eigenlijk omhelzen.” De meeste tijd loopt Van der Goes gewoon alleen door de straten. „Als mensen geen kleingeld hebben, kunnen ze ook pinnen.” In Olst wordt royaal gegeven vindt Van der Goes. „Het leeft hier echt. Tussen de twee en vijf euro per deur krijgen.”

Tien kilometer

„Ik ben nu al zes uur bezig en ik voel mijn voeten nou wel. Volgens mijn telefoon heb ik inmiddels 10 kilometer gelopen. Morgen doe ik geen gympies meer aan.” Toch klaagt Van der Goes geen moment. „Het moet ook echt een inspanning zijn, wij vragen tenslotte ook iets van de mensen.”

De NPO Radio 2 Collectebus strijkt achtereenvolgens deze week in de volgende plaatsen neer: Terschelling, Haastrecht, Maastricht en Roosendaal. Het zijn plaatsen waar KWF te weinig collectanten heeft.

Collecteweek

De actie van de twee presentatoren maakt deel uit van de NPO Radio 2 Collecteweek waarin zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor KWF Kankerbestrijding.

Zo doopt Rob Stenders zijn Platenbonanza om tot Collectebonanza en maakt hij samen met Caroline Brouwer 24 uur per dag radio vanuit zijn huis in Almere. Collega-dj Bart Arens organiseert een zo groot mogelijk optreden waar iedereen aan mee kan doen. Dj Timur Perlin maakt vijf dagen lang reportages vanuit het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam over hoe het is om te leven met kanker.