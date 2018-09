Gossip Girl-acteur Ed Westwick weer vrijgezel

Dat laat een bron aan The Sun weten. „Ed heeft haar niet gedumpt, ik denk dat ze nog steeds veel van elkaar houden, maar ze nemen wat tijd om aan zichzelf en hun carrières te werken.” De twee waren sinds mei vorig jaar een setje.

Westwick heeft een moeilijke tijd achter de rug. Hij werd in 2017 door drie vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Het kostte hem zijn baan, de acteur was niet langer welkom op de set van de BBC-serie Ordeal bij Innocence. Inmiddels is hij vrijgesproken; in twee gevallen was er onvoldoende bewijs, in de derde zaak kon het vermeende slachtoffer niet bereikt worden.

Bekijk ook: Ed Westwick niet berecht voor vermeend misbruik