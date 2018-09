Noah Cyrus in tranen na breuk met Lil Xan

„Blijf uit de buurt van mensen die je leven in willen komen en je vervolgens kapot willen maken en je het gevoel geven dat je niks waard bent”, zei de 18-jarige in een live-video. Ze gaat daarin ook tekeer over mannen die vrouwen altijd het gevoel geven dat zij het probleem zijn in de relatie. „Terwijl jij degene bent die altijd voor iemand klaarstaat. Laat mannen je dit niet aandoen.”

Eerder had Lil Xan in zijn Instagram Story laten weten dat hij het gevoel had dat hij bedrogen werd. Hij verwijderde de post later, maar Noah reageerde er in haar Story op. De zangeres liet haar volgers weten dat de rapper het idee dat zij vreemdging, baseerde op een meme die zij hem stuurde; een bewerkt beeld van het hoofd van Charlie Puth op het lichaam van een pornoster. „Ik ben er kapot van en in de war”, schreef ze erbij.

In haar video maandag liet Noah haar fans weten: „Ik zal het verder proberen uit te leggen over een paar dagen. Ik heb nooit gedaan waar ik van beschuldigd word.”